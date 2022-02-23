Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Псаки заявила, что США увидели «зеленых человечков» на Восточной Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Псаки заявила, что США увидели «зеленых человечков» на Восточной Украине
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты видят по всей Восточной Украине «зеленых человечков», которые не носят форму, но ведут себя как российские военные. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что обозначение «зеленые человечки» появилось еще в 2014 году.

— Мы назвали их «зелеными человечками», потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные, — сказала Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США не считают российских военных миротворцами. По ее словам, Белый дом считает, что они помогают «заложить условия для войны», именно в этом заключается их главная цель.

22 февраля Джо Байден в своем выступлении заявил, что своими последними действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Читайте также:
Украина Россия Джен Псаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте