Псаки заявила, что США увидели «зеленых человечков» на Восточной Украине

Фото: whitehouse

Соединенные Штаты видят по всей Восточной Украине «зеленых человечков», которые не носят форму, но ведут себя как российские военные. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила, что обозначение «зеленые человечки» появилось еще в 2014 году.

— Мы назвали их «зелеными человечками», потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные, — сказала Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США не считают российских военных миротворцами. По ее словам, Белый дом считает, что они помогают «заложить условия для войны», именно в этом заключается их главная цель.

22 февраля Джо Байден в своем выступлении заявил, что своими последними действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.