Александр Васильев рассказал, как из пышной фигуры сделать стройную

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На программе «Модный приговор» на Первом канале историк моды Александр Васильев раскрыл секрет стройности для женщин с пышными формами. Визуально вытянуть фигуру и сделать ее тоньше поможет правильно подобранный принт на одежде.

На примере наряда героини передачи Васильев рассказал лайфхак, который пригодится как самой участнице проекта, так и телезрительницам, которые хотят выглядеть стройнее.

— Женщины должны запомнить: две вещи стройнят — либо вертикаль, либо диагональ. Здесь на юбке есть и то, и то. Видите, половины бедра уже нет? — прокомментировал он образ героини.

Платье, в котором предстала участница программы, на длинной юбке имело две детали, на которые указал Васильев — вертикальную полоску контрастного цвета спереди и диагональную сбоку. Обе они одновременно сделали гостью проекта стройнее и выше ростом.

Кадр из программы «Модный приговор»

Хромченко рассказала, какая одежда мгновенно омолаживает на несколько лет. Стилист в эфире программы Первого канала «Модный приговор» обратила внимание на комплект, который подобрали эксперты моды для 50-летней героини.