@nicolasmaduro/Фотография из аккаунта Николаса Мадуро в Twitter

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Украину с колонией. Он считает, что Соединенные Штаты и Европа управляют этой страной так, как это нужно им.

Свою позицию о ситуации вокруг Украины венесуэльский лидер высказал во время очередного совещания с правительством. Он отметил, что российский президент Владимир Путин всегда искал дипломатические решения проблем с Украиной.

— Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония, — сказал Мадуро.

Он также добавил, что Украина получила большой ущерб, так как Запад разрушил ее экономику.

— Экономика страны была разрушена, экономику Украины разрушили Байден и НАТО всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо, — отметил президент Венесуэлы, передает РИА Новости.

Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. Минские договоренности были уничтожены Украиной задолго до признания ДНР и ЛНР со стороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 22 февраля.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.