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В Раде не исключили вероятность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Раде не исключили вероятность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии
Фото: Telegram / Верховна Рада України

Венгрия, Польша и Румыния могут выразить права на территории Украины, которые вошли в состав страны в период СССР. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Илья Кива.

Аннексия возможна из-за политики президента страны Владимира Зеленского и наличия у жителей Украины второго гражданства, подчеркнул он.

— Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей «аннексии», — уточнил Кива.

В своем Telegram-канале политик также раскритиковал курс декоммунизации, который в настоящий момент проводят в стране.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам и соотечественникам на Украине заявил, что современная Украина целиком и полностью была создана СССР. Российский лидер напомнил, что накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, которые раньше принадлежали Польше, Румынии и Венгрии.

В тот же день Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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