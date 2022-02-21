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Путин заявил, что Россия полностью создала современную Украину

Иван Юминов

В мире
Путин заявил, что Россия полностью создала современную Украину
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина целиком и полностью была создана СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

— В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины, — приводит слова Путина сайт Кремля.

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