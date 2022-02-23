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ЕС: Действия США и Британии в отношении Украины нацелены на подчинение Евросоюза

Виктория Сикерина

В мире
ЕС: Действия США и Британии в отношении Украины нацелены на подчинение Евросоюза
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Действия Соединенных Штатов и Великобритании в период кризиса на Украине нацелены не на урегулирование ситуации, а на подчинение Европы. Об этом заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен в среду, 23 февраля.

Он отметил, что названные государства стремятся подавить попытки Европейского союза в обретении независимости в вопросах безопасности.

— Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества, — уточнил политик.

При этом Штаты Жювен назвал «поджигателями», которые предпочитают вести войну «чужими руками».

Также европарламентарий выразил мнение, что поставки оружия на Украину со стороны США и Великобритании во время обострения конфликта на ДНР не способствовали мирному разрешению ситуации.

— Поставлять оружие наемникам, которые грозятся напасть на Россию — а это проблема не только Донбасса — все равно, что подливать масла в огонь. Это фактически подталкивание к преступлению, — цитирует ТАСС слова Жювена.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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