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Глава МИД Украины Кулеба раскрыл два плана Киева по ситуации в Донбассе

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Украины Кулеба раскрыл два плана Киева по ситуации в Донбассе
Фото: kmu.gov.ua

В случае неспособности дипломатии разрешить кризис на Украине страна будет готова «сражаться за каждый дюйм земли». Такое мнение выразил глава местного Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 23 февраля.

Он также рассказал о двух сценариях развития ситуации. «Планом А» политик назвал использование всех возможностей дипломатии для «сдерживания российской стороны и предотвращения дальнейшей эскалации».

— «План Б» — сражаться за каждый дюйм земли, — цитирует РИА Новости его слова.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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