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Трамвайные пути отремонтируют на Авиационной улице в столице

Георгий Соланович

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Трамвайные пути отремонтируют на Авиационной улице в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На Авиационной улице обновят 1,3 километра трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в среду, 23 февраля.

— Проектом запланирована укладка трамвайного пути шпально-щебеночной и блочной конструкций. При этом положение путей в плане останется без изменений, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он также добавил, что вся проектная документация уже согласована.

Работы по замене путей будут вестись в ночное время на отрезке от пересечения Авиационной и Пехотной улиц включая трамвайный узел Волоколамское шоссе, а также до переезда между Светлым проездом и улицей Царева.

При проведении ремонта проезд автомобилей будет сохранен в обе стороны, однако на участках установят ограничения скорости и запретят остановку, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 февраля сообщалось, что трамвайные пути обновят в Красносельском и Мещанском районах Москвы. Работы по замене путей будут вестись в ночное время от Делегатской улицы до пересечения с улицей Дурова, от дома 33 на проспекте Мира до строения 40 в Протопоповском переулке, а также от 49-го дома на улице Дурова до улицы Гиляровского.

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