Три новые темы на портале «Наш город» стали доступны для жителей ТиНАО

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Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы теперь могут оповестить городские службы о повреждениях электропроводки и щитового оборудования, об отсутствии указателей с наименованием улицы или номером дома и о поломке почтовых ящиков на портале «Наш город». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

— Из Троицкого и Новомосковского округов к «Нашему городу» присоединились более семи тысяч жителей, которые оставили 35 тысяч заявок на портале», — уточнил глава ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Наш город», Александр Пищелко.

До 2020 года заявку на портале могли оставить жители округов Троицк и Щербинка, однако список вопросов был ограничен. На данный момент жителям ТиНАО доступны более 100 тем.

Более того, к каждой заявке можно прикрепить изображение. Подготовка ответа займет примерно восемь рабочих дней, рассмотрением заявок занимается Мосжилинспекция, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

21 февраля стало известно о том, что новая транспортная магистраль появится в ТиНАО в 2023 году.