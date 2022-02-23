Мурашко заявил об изменении протоколов лечения при «омикрон»-штамме COVID-19

Фото: пресс-служба Совфеда

После обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» протоколы лечения заболевания изменились. В настоящий момент медицинская помощь пациентам оказывается максимально результативно. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 23 февраля.

Он отметил, что из протоколов были исключены те лекарственные препараты, которые показали меньшую эффективность в борьбе с «омикроном».

— Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять, — заявил министр.

По его словам, рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19 — это симбиоз российского и зарубежного опытов, пишет ТАСС.

В этот же день Мурашко сообщил, что в настоящий момент риск заражения тяжелой мутацией коронавируса «дельта» остается высоким. Соотношение циркуляции «омикрона» и «дельты» равно примерно один к двум, подчеркнул министр.

До этого он рассказал, что осложнения от штамма коронавируса «омикрон» в первую очередь связаны с нервной и сердечно-сосудистой системами. Ряд жалоб пациентов касается нарушений обоняния и слуха, добавил он.