Врач рассказал, как можно заразиться «дельтакроном»

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Новым штаммом коронавируса «дельтакрон» можно заразиться воздушно-капельным путем. Об этом сообщил вирусолог Алексей Аграновский.

— По воздуху, один покашлял - другой вдохнул, так же. Это не может меняться от штамма к штамму, это свойство, связанное с вирусом. Все коронавирусы только так передаются, тут ничего нового, — уточнил врач.

Аграновский, что существует вероятность передачи «дельтакрона» через прикосновение, но она очень мала. Для защиты от новой вариации инфекции вирусолог рекомендовал надевать перчатки и обязательно носить маски, передает «Звезда».

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в среду, 23 февраля, заявила, что штамм коронавирусной инфекции «дельтакрон» пока не обнаружен в России.

Она отметила, что в настоящий момент новый вариант заболевания мало изучен, из-за чего сложно оценить его опасность.

Эксперт уточнила, что свойства «дельтакрона», скорее всего, будут определяться изменениями в S-белке. По этой причине, вероятно, мутация коронавируса приближена по своим особенностям к «омикрону», заключила Черкашина.