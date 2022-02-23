Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля и почтил память погибших военнослужащих. Об этом стало известно в среду, 23 февраля.

Ежегодно российский лидер посещает Александровский сад в День защитника Отечества, пишет РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «НТВ»

До этого президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил, что данный праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Российский лидер подчеркнул, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству».

Также российский лидер сообщил о новом, не имеющем аналогов в мире российском оружии. Государственный лидер отметил, что в последние годы российские вооруженные силы расширились и стали более мобильными, существенно улучшилась подготовка военнослужащих. По его словам, такие установки — это «оружие будущего» с высоким боевым потенциалом.