Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Виктория Сикерина

Общество
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля и почтил память погибших военнослужащих. Об этом стало известно в среду, 23 февраля.

Ежегодно российский лидер посещает Александровский сад в День защитника Отечества, пишет РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «НТВ»

До этого президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил, что данный праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Российский лидер подчеркнул, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству».

Также российский лидер сообщил о новом, не имеющем аналогов в мире российском оружии. Государственный лидер отметил, что в последние годы российские вооруженные силы расширились и стали более мобильными, существенно улучшилась подготовка военнослужащих. По его словам, такие установки — это «оружие будущего» с высоким боевым потенциалом.

Читайте также:
Владимир Путин История День защитника Отечества
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте