Врачи обнаружили новое негативное влияние глютена на организм человека

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Глютен может повысить уровень тревожности человека. К такому выводу пришли врачи-эксперты.

Глютен — высокомолекулярный белок. Его можно найти в большинстве злаковых культур, а особенно во ржи, ячмене и пшенице. Большую опасность вещество представляет для людей с непереносимость глютена — белок может негативно воздействовать на работу ЖКТ и даже вызвать воспалительную реакцию.

Для остальных людей глютен вроде бы без вреден, но многие врачи все-таки уверены, что от продуктов, содержащих этот белок, стоит отказаться — не зря же в моду сейчас вошли безглютеновые продукты и диеты. Более того, согласно результатам одного из последних исследований данного белка, глютен способен повысить у людей уровень тревожности.

Таким образом, сохранить себе нервные клетки можно только отказавшись от злаков и макаронных изделий, однако стоит понимать, что исследования глютена продолжаются до сих пор, пишет Harper's Bazaar.

Злоупотребление вредными продуктами питания по примеру газировок, сладостей и кондитерских изделий могут вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно, и через годы они трансформируются в тяжелые болезни.