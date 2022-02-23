Сергей Собянин: 27 тысяч московских школьников занимаются в кадетских классах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В кадетских классах Москвы на данный момент обучаются 27 тысяч школьников. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, традицию кадетских классов возродили в столице в 2014 году.

— Кадеты с детства готовятся к государственной и военной службе. Углубленно изучают историю, языки, проходят специальную физическую подготовку, учатся оказывать первую помощь. Большая часть выпускников поступает в вузы Минобороны и других силовых ведомств, — рассказал Собянин.

Глава города добавил, что старается не пропускать ежегодный парад кадет и часто общается со школьниками. По мнению Собянина, они собранные и смелые, готовы в любую минуту помочь людям.

Например, кадеты Марк Петров и Назар Халмурзиев помогли полицейским задержать напавших на прохожих мужчин, а Михаил Гришин и Роман Самси не бросили в беде своих товарищей и оперативно оказали друзьям первую помощь, когда те получили тяжелые травмы.

— Этому и учат ребят в кадетских классах. Не все выберут военную службу, но уж точно все вырастут людьми чести, защитниками Родины и близких, — резюмировал глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с 23 Февраля.