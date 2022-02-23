Психотерапевт рассказала, почему некоторым людям фатально не везет с деньгами

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Человеку может «фатально не везти» с деньгами из-за его воспитания или неправильных внутренних установок, ложного отношения к деньгам. Об этом рассказала психотерапевт Анна Стоори.

По ее словам, многим людям «не везет» из-за внутренних установок и воспитания, полученного в детстве.

— В некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, «грязным». Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных «мешках с деньгами». С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам, — уточнила специалист.

Стоори отметила, что, как только человек сможет проработать и заменить установки, понять, что деньги — нечто честное и достойное, финансовая ситуация моментально улучшится, передает «Прайм».

— Вспомните все ситуации в вашей жизни, связанные с деньгами — как они зарабатывались, как тратились или терялись. Вы заметите, что все эти ситуации развивались по похожему сценарию. Разобравшись в вашей личной «денежной истории», вы поймете, какие установки мешают вашему материальному успеху, и постепенно научитесь использовать другие модели, — объяснила эксперт.

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