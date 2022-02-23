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Сборная России по футболу проведет стыковые матчи ЧМ с 70-процентной посещаемостью

Георгий Соланович

Спорт
Сборная России по футболу проведет стыковые матчи ЧМ с 70-процентной посещаемостью
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Роспотребнадзор согласовал 70-процентную заполняемость стадиона «ВТБ-Арена» на стыковые матчи сборной России Чемпионата Мира по футболу 2022 года. Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

— Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70 процентов от вместимости арены, — уточняется в сообщении РФС.

В футбольном союзе добавили, что для того, чтобы попасть на матч, болельщику потребуется QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля, передает ТАСС.

24 марта сборная России сыграет со сборной Польши. В случае победы наши футболисты встретятся с победителем пары Швеция — Чехия.

Футбол — это огромная работа и стечение обстоятельств. Нужно, чтобы где-то повезло, чтобы судья не допускал ошибок. То есть это не вопрос веры. Помимо веры, должна быть еще объективная оценка возможностей играющих команд и большая-большая работа команды и тренерского штаба. Спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал «Вечерней Москве», сможет ли Россия пробиться на ЧМ 2022 в Катаре.

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