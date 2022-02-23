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Молодежь Москвы возложила цветы к памятнику Александра Суворова в День защитника Отечества

Георгий Соланович

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Молодежь Москвы возложила цветы к памятнику Александра Суворова в День защитника Отечества
Фото: Минобороны РФ
Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Молодежь Москвы в День защитника Отечества, 23 февраля, возложила цветы к памятнику российского полководца Александра Суворова на площади, названной в честь него, в центре столицы.

— Сегодня молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова — полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо, — подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В акции приняли участие около ста человек. В целях соблюдения санитарных мер к памятнику с цветами подходили небольшие группы по два–три человека, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля и почтил память погибших военнослужащих.

До этого глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил, что данный праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Путин подчеркнул, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству».

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