Появилось видео задержания сторонников «Правого сектора»* в Крыму

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания в Крыму сторонников экстремистской организации «Правый сектор»*. Шестерых человек задержали в среду, 23 февраля.

Видео: ЦОС ФСБ

Уточняется, что задержанные россияне планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма.

В гараже одного из задержанных сотрудники обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами, а также разнообразную символику экстремистской организации и прочие экстремистские материалы.

21 февраля в пресс-службе Южного военного округа заявили, что пятеро диверсантов из Украины были уничтожены российскими пограничниками и военными в Ростовской области. Для эвакуации группы на территорию России зашли две БМП, которые также уничтожили с помощью противотанковых средств. В результате операции пострадавших среди военных и служащих пограничных войск ФСБ нет.

«Правый сектор»* — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.