СНБО Украины: Режим ЧП введут на Украине, кроме Донецкой и Луганской областей

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На всей территории Украины будет введен режим ЧП. Исключения касаются только Донецкой и Луганской областей. Такое решение принял в среду, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако, подчеркнул он, окончательное решение должна утвердить в течение 48 часов Верховная рада. Режим ЧП радикально не отразится на жизни граждан. Он предполагает, что областные комиссии, в которые войдут представители центральной и местной власти, будут принимать решения о тех или иных ограничениях в зависимости от обстановки.

— Комендантский час может вводиться в регионах, если будет такая необходимость. Это по решению местных штабов, — уточнил Данилов.

Он также отметил, что в случае вторжения на территорию Украины в стране будет введено военное положение.

— Решения о мобилизации на Украине на сегодняшний день нет, в случае необходимости оно будет принято, — цитирует Данилова ТАСС.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска имеют право находиться в республике по договору о союзничестве. Однако сейчас на территории ДНР российских войск нет. Возможность их появления в республике будет зависеть от ситуации вокруг Украины.

Днем ранее, 22 февраля, президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.