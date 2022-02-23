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Движение в 1-м Угрешском проезде восстановили после возгорания автомобиля

Евгений Белоусов

Происшествия
Движение в 1-м Угрешском проезде восстановили после возгорания автомобиля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, 1-й Угрешский проезд Карта всех событий

Движение в 1-м Угрешском проезде (после пересечения с Южнопортовой улицей) восстановлено после возгорания автомобиля. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на участке дороги загорелся автомобиль. Было перекрыто движение по одной из четырех полос.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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