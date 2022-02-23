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Экологический фонд ФРГ отказался поддерживать «Северный поток — 2»

Евгений Белоусов

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Экологический фонд ФРГ отказался поддерживать «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году на германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG, отказался от поддержки «Северного потока — 2». Об этом в среду, 23 февраля, сообщил председатель правления фонда Эрвин Зеллеринг.

По его словам, в связи с приостановкой сертификации газопровода фонд больше не связан с порученной ему при создании задачей. Тогда земельный департамент поручил фонду содействовать завершению реализации трубопровода, несмотря на санкции США, передает агентство DPA.

Фонд был учрежден 19 января 2021 года. Среди целей организации значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Экологический фонд ФРГ отказался поддерживать «Северный поток — 2» Фото: Вечерняя Москва

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».

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