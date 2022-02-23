Один человек пострадал при пожаре на севере Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, 4-й Вятский переулок Карта всех событий

Пожар произошел в 4-м Вятском переулке Москвы. Об этом в среду, 23 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», загорелась бытовка, в которой находятся баллоны с газом. При пожаре пострадал один человек.

18 февраля возгорание произошло в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы. Очаг обнаружили в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.