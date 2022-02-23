Один человек пострадал при пожаре на севере Москвы
Пожар произошел в 4-м Вятском переулке Москвы. Об этом в среду, 23 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», загорелась бытовка, в которой находятся баллоны с газом. При пожаре пострадал один человек.
18 февраля возгорание произошло в Академии государственной пожарной службы (ГПС) МЧС России на северо-востоке столицы. Очаг обнаружили в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.