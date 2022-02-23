Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание РФ независимости ЛНР и ДНР, а также против 27 российских физических и юридических лиц, как-либо этому способствовавших. Об этом стало известно в среду, 23 февраля.

Черный список ЕС в отношении России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физических лиц и 52 организации. Также Евросоюз ввел санкции против госдолга России, тем самым ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Новые санкции касаются и признанных Россией ДНР и ЛНР.

— Сегодняшнее решение, в частности, введет запрет на импорт товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий, — передает сообщение ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».