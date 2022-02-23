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В Минобороны России ответили на слова министра обороны Британии о «пинке»

Евгений Белоусов

Политика
В Минобороны России ответили на слова министра обороны Британии о «пинке»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство обороны России назвало заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «мифологией» и посоветовало британским военным лучше учить историю. Об этом заявил в среду, 23 февраля, официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

— Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне — не более чем мифология, — заявил он.

По словам Конашенкова, никакого подвига шотландский гвардейский полк в 1853 году не совершал.

— Он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал, — подчеркнул Конашенков.

Он также добавил, что куда больше в историю Балаклавского сражения, о котором шла речь, вошло уничтожение бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана русской артиллерией. Этот случай, утверждает Конашенков, ввел в языки мира понятие «пушечное мясо», передает ТАСС.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сравнил президента России Владимира Путина с императором Николаем I. Он заявил, что шотландский гвардейский полк «пнул» Николая I в Крыму и Великобритания всегда может это повторить.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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