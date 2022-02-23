Джо Байден ввел санкции против оператора «Северного потока — 2»

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Америка вводит санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства. Об этом в среду, 23 февраля, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, подобный шаг — ответ на действия России в отношении Украины. Байден подчеркнул, что РФ якобы совершает эскалацию.

— Своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии. Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия, — написал в открытом письме президент США.