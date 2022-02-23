«Либеральничать никто не станет»: Небезня высказался о нарушениях перемирия в Донбассе

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Конфликт в Донбассе далеко не исчерпан, а с нарушителями перемирия в регионе Россия «либеральничать» не будет. Об этом заявил в среду, 23 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, западные страны «науськивают» Украину и постоянно снабжают ее оружием. Об этом он заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине.

— Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооруженные силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет, — цитирует Небензю ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.