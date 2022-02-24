Белый дом заявил, что Зеленский останется в Киеве

Фото: president.gov.ua

В СМИ недавно появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть Киев. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала данную информацию и отметила, что Зеленский останется в Киеве и продолжит руководить Украиной.

Несмотря на это, Псаки не стала раскрывать все подробности переговоров и контактов, которые касаются вопросов безопасности, передает РИА Новости.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска имеют право находиться в республике по договору о союзничестве. Но сейчас на территории ДНР российских войск нет. Возможность их появления в республике будет зависеть от ситуации вокруг Украины.

Днем ранее, 22 февраля, президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.