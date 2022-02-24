«Украине не нужна война»: Зеленский выступил с обращением к гражданам России

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, однако он не получил ответа. Об этом президент Украины заявил в видеобращении, которое было опубликовано его офисом в ночь на четверг, 24 февраля.

— Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе, — заявил в обращении Зеленский.

Помимо этого, в видеообращении он сказал, что несмотря на то, что русские и украинцы разные — это не повод быть врагами друг для друга.

— Украине не нужна война, но страна будет защищаться, если на нее будут наступать, — отметил Владимир Зеленский.

Также президент Украины добавил, что готов говорить о безопасности с Россией в различных форматах и на любых площадках.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.