Пентагон направит истребители и вертолеты на усиление восточного фланга НАТО

Фото: defense.gov/Lisa Ferdinando, DOD

В связи с напряженностью ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты Америки направят на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и три десятка ударных вертолетов AH-64. Об этом в среду, 23 февраля, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что порядка 20 ударных вертолетов будут направлены из Германии в страны Балтии, еще 12 — из Греции в Польшу. Также Соединенные Штаты направляют в Прибалтику батальонную тактическую группу численностью в 800 военнослужащих.

— Усиление носит временный характер, — добавил Кирби, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.