Пентагон выведет из Украины 160 военных инструкторов

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Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести около 160 американских военных инструкторов из Украины. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает Reuters.

— Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября, — говорится в публикации.

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну.