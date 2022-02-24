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«Опасный шаг»: Боррель прокомментировал запрос глав Донбасса о помощи со стороны России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Опасный шаг»: Боррель прокомментировал запрос глав Донбасса о помощи со стороны России
Фото: МИД РФ

Евросоюз заявил, что обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника за военной помощью к России является «опасным шагом» против суверенитета Украины. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в четверг, 24 февраля.

— Просьба из так называемых независимых регионов ДНР и ЛНР к Москве говорит о крайне опасном дополнительном шаге против суверенитета Украины, — сказал он в Twitter.

Также он подчеркнул, что этот шаг может подвергнуть риску тысячи жизней. Именно поэтому Евросоюз о призывает Россию воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий.

Ранее стало известно, что главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

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