Потребление электроэнергии столичными компаниями превысило допандемийный уровень

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В 2021 году показатель энергопотребления московских компаний превысил 31,3 триллиона киловатт-часов, что на 2,5 процента выше уровня 2019 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Кирилл Пуртов.

​— По сравнению с 2020 годом энергопотребление в коммерческом секторе выросло еще значительнее: на 9 процентов. Увеличение потребления электроэнергии является важным косвенным индикатором активности бизнеса: чем больше товаров и услуг производят компании, тем больше потребляется электроэнергии. Это тем более показательно, учитывая, что большое количество столичных работодателей перевело во время пандемии 30–50 процентов своих сотрудников на удаленный режим работы. Таким образом, рост показателей энергопотребления в коммерческом секторе Москвы является еще одним свидетельством восстановления экономики столицы, — подчеркнул Кирилл Пуртов.

​Увеличение объемов энергопотребления относительно 2019 года зафиксировано у большинства категорий потребителей в коммерческом секторе, наибольший рост был в строительстве: 33 процента. Исключение составили промышленность и городской электрифицированный транспорт. В этих отраслях уровень энергопотребления был ниже докризисных показателей: разрыв составляет около 2 процентов. Снижение потребления во многом связано с активным внедрением в последний год энергосберегающих технологий.

​Население Москвы также увеличило объем потребления электроэнергии, главным образом из-за перевода части сотрудников столичных компаний на удаленный режим работы. По данным департамента экономической политики города, в 2021 году объем энергопотребления среди населения превысил 12,2 триллиона киловатт–часов, что на 6,8 процента превысило уровень 2019 года и на 5 процентов — 2020 года.

​Совокупный рост показателей энергопотребления в Москве в прошлом году превысил докризисный уровень 2019 года на 3,7 процента, а по сравнению с 2020 годом он вырос на 7,9 процента.