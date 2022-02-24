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Члены НАТО встретятся из-за ситуации вокруг Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Члены НАТО встретятся из-за ситуации вокруг Украины
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 24 февраля, сообщил, что НАТО «осуждает» решение о проведении российской спецоперации на Украине.

По его словам, это решение «угрожает безопасности и жизни мирного населения».

— Это серьезное нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновленную агрессию России, — написал генсек на своей странице в Twitter.

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе. Свое решение он объяснил тем, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Путин заключил, что Россия уважает и всегда будет уважать суверенитет стран СНГ.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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