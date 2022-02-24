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Авария с участием автомобиля каршеринга произошла на улице Бутырский Вал

Виктория Сикерина

Происшествия
Авария с участием автомобиля каршеринга произошла на улице Бутырский Вал
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Бутырский Вал Карта всех событий

Дорожная авария с участием автомобиля каршеринга произошла на улице Бутырский Вал в Тверском районе столицы. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» в четверг, 24 февраля.

Уточняется, что в результате ДТП черный джип врезался в дорожный знак, а машина каршеринга вылетела на встречную полосу движения.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Кроме того, на место аварии выезжали скорая помощь и МЧС.

К настоящему моменту, информации о пострадавших нет.

Авария с участием автомобиля каршеринга произошла на улице Бутырский Вал Фото: Вечерняя Москва

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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