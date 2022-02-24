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Почти 120 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Виктория Сикерина

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Почти 120 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По данным на 8:30 утра 24 февраля, в московских аэропортах задержали и отменили 118 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Лидером по количеству отмененных вылетов стало Шереметьево. Здесь отменили 49 авиарейсов, а задержали — 10.

В Домодедове 10 воздушных судов вылетят с задержкой. При этом еще 10 самолетов отменены.

В аэропорту Внуково девять рейсов отменили, а 21 — задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

Также 24 февраля на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в том регионе

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