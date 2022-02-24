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Учащиеся столичных школ примут участие в межпредметном конкурсе

Виктория Сикерина

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Учащиеся столичных школ примут участие в межпредметном конкурсе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве стартовал прием заявок на участие в межпредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». В нем примут участие учащиеся столичных школ. Об этом сообщил заместитель директора Московского центра качества образования Евгений Носков в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что школьники смогут попробовать свои знания в семи сферах: инженерия, IT, медицина, предпринимательство, академическое, кадетское и педагогическое направления.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте до 11 марта, а после в выбранной номинации пройти теоретический и практический этапы.

— Конкурс позволяет проверить знания, которые школьники получили при изучении профильных предметов, и дает возможность продемонстрировать на практике умения, навыки и компетенции при выполнении практико-ориентированных заданий, — сказал Носков.

Старт конкурса назначен на 13 марта. Результаты станут известны не позднее 1 мая, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что воспитанники педагогических, медиа- и IT-классов московских школ создадут чат-бот, аудиогид на иностранных языках, мобильное приложение и цифровые копии экспонатов для Музея Победы.

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