Легендарный завод отмечает юбилей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Одному из ведущих предприятий микроэлектроники, заводу АО «Микрон», исполняется 55 лет в этом году, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Завод активно привлекает молодых специалистов и открывает им дорогу в профессию.

— Завод «Микрон» стоял у истоков отечественной микроэлектроники. И сегодня это крупнейший производитель и экспортер отраслевой продукции, — отметил глава городского ведомства. — Ежегодный объем выпуска чипов составляет более 4 миллиардов единиц, включая чипы для банковских карт и проездных «Тройка». При этом каждый год предприятие осваивает в производстве десятки новых продуктов.

С 2015 года завод является резидентом особой экономической зоны столицы и входит в кластер микроэлектроники. За это время компания инвестировала в развитие производства свыше двух миллиардов рублей. В целом кластер объединяет более 30 резидентов, позволяя столице гордиться выпуском сложной электронной аппаратуры.