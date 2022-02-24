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Более 240 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Виктория Сикерина

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Более 240 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По состоянию на 10:30 утра 24 февраля, в московских аэропортах задержали и отменили 243 рейса. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили в Домодедове. Их число составило 94. При этом задержали в авиагавани 11 авиарейсов.

В аэропорту Шереметьево отменили вылет 69 воздушных судов, а на более позднее время перенесли 18 рейсов.

Во Внукове отменили 30 самолетов и задержали 21.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

Также 24 февраля на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

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