Эксперт рассказала, какие косметические процедуры вышли из моды

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Многие косметические процедуры в 2022 году потеряли свою актуальность. Некоторые из них давно вышли из моды, а есть и те, которые опасны для здоровья. Об этом рассказала руководитель сети маникюрных салонов Анастасия Соболева.

Эксперт отметила, что пышные «утиные губы» в 2022 году совсем неуместны хотя несколько лет назад многие делали такую форму. Она посоветовала оценить пропорции лица перед процедурой увеличения губ.

— Если вам не нравится натуральная форма и объем губ, попросите косметолога лишь слегка подкорректировать их, чтобы не получился нежелательный эффект. Также не стоит забывать о косметических средствах: помады и карандаши для губ в паре дают замечательный объем, — отметила она в комментарии Nation News.

Еще одной процедурой, которая давно вышла из моды стал ботокс для волоc. У данной процедуры кратковременный эффект, лучше подобрать правильный уход для волос.

Одной из самых вредных для здоровья процедур, по словам эксперта, является солярий. Из-за чрезмерного воздействия ультрафиолета о кожа начинает рано стареть, появляется пигментация, увеличивается риск появления злокачественных образований.

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