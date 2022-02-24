В Москве проверили более 300 клубов виртуальной реальности, картингов и квестов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости провели проверку более 300 клубов виртуальной реальности, картингов, квестов, лазертагов и площадок для пейнтбола. Об этом сообщил начальник ведомства Владимир Овчинский в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в 14 организациях специалисты обнаружили нарушения.

— Мы целенаправленно обследовали более 300 площадок и по итогам проверок владельцы 38 привлечены к административной ответственности. По трем объектам принято решение о демонтаже, два к настоящему времени уже демонтированы, — заявил руководитель Госинспекции по недвижимости.

По его словам, два картинга и одна площадка для пейнтбола будут демонтированы. Работа двух пейнтбольных клубов остановлена.

Овчинский добавил, что больше всего обнаруженных нарушений были связаны с несоответствием разрешению фактического использования участка земли.

С начала 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 80 фактов незаконного переоборудования нежилой собственности Москвы. Все нарушители, занимавшиеся переоборудованием собственности без разрешительной документации, были привлечены к ответственности.