Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве проверили более 300 клубов виртуальной реальности, картингов и квестов

Виктория Сикерина

Город
В Москве проверили более 300 клубов виртуальной реальности, картингов и квестов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости провели проверку более 300 клубов виртуальной реальности, картингов, квестов, лазертагов и площадок для пейнтбола. Об этом сообщил начальник ведомства Владимир Овчинский в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в 14 организациях специалисты обнаружили нарушения.

— Мы целенаправленно обследовали более 300 площадок и по итогам проверок владельцы 38 привлечены к административной ответственности. По трем объектам принято решение о демонтаже, два к настоящему времени уже демонтированы, — заявил руководитель Госинспекции по недвижимости.

По его словам, два картинга и одна площадка для пейнтбола будут демонтированы. Работа двух пейнтбольных клубов остановлена.

Овчинский добавил, что больше всего обнаруженных нарушений были связаны с несоответствием разрешению фактического использования участка земли.

С начала 2022 года Госинспекция по недвижимости выявила более 80 фактов незаконного переоборудования нежилой собственности Москвы. Все нарушители, занимавшиеся переоборудованием собственности без разрешительной документации, были привлечены к ответственности.

Читайте также:
Недвижимость Госинспекция нарушения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте