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Столичные врачи за сутки вылечили 6401 пациента от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 6401 пациента от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 6401 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 24 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 459 296 пациентов.

Столичные врачи за сутки вылечили 6401 пациента от COVID-19

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4730 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 505, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 460.

Еще 82 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

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Более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, сейчас врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января. Такая обстановка позволяет столичным властям вернуть к привычному графику работы несколько медучреждений.

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