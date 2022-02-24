Эксперт рассказал, отменят ли QR-коды в Петебурге в ближайшее время

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Профессор, доктор медицинских наук Алексей Яковлев заявил, что в ближайшее время в Петербурге могут отменить QR-коды, так как они не связаны с реальной эпидемиологической обстановкой.

— Никакой связи QR-кодов и эпидемиологической ситуации нет. Отсутствует она. QR-коды — это была форма определенного принуждения к вакцинации. В настоящее время, учитывая эпидемиологическую ситуацию, использование QR-кодов абсолютно бессмысленно, — отметил Яковлев в комментарии «Невским новостям».

Он отметил, что в большинстве стран стали отменять и зеленые паспорта, и QR-коды.

Яковлев добавил, что в целом население стало легче переносить коронавирус, так как в регионе продолжается формирование коллективного иммунитета за счет переболевших и вакцинированных.

В начале недели власти Северной столицы объявили об очередном этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Так, с 21 февраля заведения общепита могут работать до двух часов ночи, передает ФАН.

До этого эксперт рассказал, какие коронавирусные ограничения могут отменить в России в ближайшее время.