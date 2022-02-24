Почти 1,5 тысячи деревьев высадят на востоке столицы в этом году
Свыше 1,4 тысячи деревьев и 51 тысячи кустарников появятся на востоке Москвы в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) города в четверг, 24 февраля.
В ведомстве отметили, что высадка растений пройдет в рамках реализации проекта «Мой район».
— Благоустройство с озеленением затронет жилые кварталы, школьные дворы, парки и скверы, — заявили в пресс-службе.
Так, 631 дерево высадят в районе города Вешняки, еще 225 — в Новокосине, а 161 — в Косино-Ухтомском.
Лидером по количеству высаженных кустарников станет район Ивановское. Их число составит почти 12 тысяч единиц.
В префектуре добавили, что специалисты посадят в городе березы, клены, липы, барбарис, спирею и другие растения, говорится в сообщении.
В конце декабря стало известно, что около станции «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) городского метро высадили более 300 деревьев и свыше 900 кустарников. В весенне-летний период здесь также планируется установка малых архитектурных форм