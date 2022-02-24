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Ремонт вестибюля на станции метро «Комсомольская» завершат до конца года

Виктория Сикерина

Город
Ремонт вестибюля на станции метро «Комсомольская» завершат до конца года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Специалисты проведут ремонт вестибюля станции столичного метро «Комсомольская». Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 24 февраля.

В ведомстве отметили, что работы планируется завершить до конца текущего года. Ремонт выполнят без закрытия станции и с причинением минимальных неудобств пассажирам. Для этого строители будут по очереди ограждать зоны вестибюля станции.

— Обновленный вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты. Там мы заменим облицовку и коммуникации; восстановим гидроизоляцию; перенесем кассы — на их месте появится проход из нового подуличного перехода от Ленинградского вокзала, — говорится в сообщении.

Открытая в 1952 году станция «Комсомольская» Кольцевой линии стала самой востребованной в столичном метрополитене в 2021 году. За минувший год остановочным пунктом воспользовались более 29 миллионов пассажиров. На втором месте рейтинга расположилась станция метро «Щелковская» (24,3 миллиона человек), а на третьем — «Новогиреево» (21,8 миллиона человек).

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