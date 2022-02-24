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Воробьев оценил ход строительства реабилитационного центра в Сергиевом Посаде

Ирина Игнатенко

Общество
Воробьев оценил ход строительства реабилитационного центра в Сергиевом Посаде
Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход строительства социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения для людей с ограниченными возможностями в Сергиевом Посаде, передает РИАМО.

В социально-реабилитационном центре смогут проживать одновременно около ста человек.

По словам Андрея Воробьева, это уникальный и важный проект. Стройка идет согласно установленному ранее плану и должна завершиться в срок.

— Мы приехали убедиться, что стройка идет в графике. Этот проект откроем в конце 2023 года. Аналогов таких комплексов нет, — отметил Воробьев.

На данный момент на объекте выполняются монолитные работы по устройству фундамента здания, армирование вертикальных конструкций, устройство наружных инженерных сетей.

В составе центра будут три двухэтажных жилых блока, одноэтажный пищеблок со столовой, двухэтажный блок лечебных помещений и учебно-производственных мастерских.

Ранее сообщалось, что рекорд по строительству жилья установили в Подмосковье в 2021 году.

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