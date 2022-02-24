Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Постоялец хостела в центре Москвы устроил дебош с ножом

Анастасия Колоскова

Происшествия
Постоялец хостела в центре Москвы устроил дебош с ножом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Кривоколенный переулок Карта всех событий

В Басманном районе полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в помещении хостела. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 февраля.

В полицию поступило сообщение, что в хостеле, расположенном в Кривоколенном переулке, мужчина, войдя на кухню, взял со стола нож и стал им размахивать.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали дебошира. Им оказался 50-летний мужчина. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.

Днем ранее, 23 февраля, на лестничной площадке в подъезде дома, расположенного на улице Барвихинской, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 23-летней девушке, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы. Материальный ущерб горожанки составил около 100 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Читайте также:
нож дебош Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Все мнения
О проекте