Постоялец хостела в центре Москвы устроил дебош с ножом

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Россия, Москва, Кривоколенный переулок Карта всех событий

В Басманном районе полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в помещении хостела. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 февраля.

В полицию поступило сообщение, что в хостеле, расположенном в Кривоколенном переулке, мужчина, войдя на кухню, взял со стола нож и стал им размахивать.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали дебошира. Им оказался 50-летний мужчина. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка.

Днем ранее, 23 февраля, на лестничной площадке в подъезде дома, расположенного на улице Барвихинской, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 23-летней девушке, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы. Материальный ущерб горожанки составил около 100 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».