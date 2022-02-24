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Москва вошла в тройку лидеров по темпам роста зарплаты в России

Виктория Сикерина

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Москва вошла в тройку лидеров по темпам роста зарплаты в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ по темпам роста зарплаты. Об этом рассказала руководитель УФНС России по городу Марина Третьякова в четверг, 24 февраля.

Она отметила, что в рейтинге столица уступила лишь крупным добывающим регионам страны.

— В отчетном периоде поступления налога превысили 1,4 триллиона рублей, из которых 51 миллиард рублей зачислены в федеральный бюджет и предназначены для лечения детей с тяжелыми заболеваниями, — заявил председатель ведомства.

По словам Третьяковой, темпы роста средней зарплаты в городе в период с января по ноябрь прошлого года достигли 109,7 процента, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице с начала 2020 года уровень безработицы снизился в семь раз. За этот период нашли новую работу около 300 тысяч горожан. При этом статистика продолжает снижаться. По состоянию на 16 февраля уровень составляет 0,44 процента — минимальное значение за два последних года.

До этого были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе. Одну из самых высоких заработных плат (от 320 тысяч рублей в месяц) в первый месяц года в столице предлагали старшему Java-разработчику.

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