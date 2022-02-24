Сотрудница ГУМа подтвердила эвакуацию из торгового центра

ГУМ / Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

В ГУМе на Красной площади столицы ведется эвакуация людей. Информацию об этом подтвердила сотрудница универмага изданию ФАН.

— Непонятно пока, то ли это учения, то ли звонок, — рассказала она.

В свою очередь в столичной пресс-службе МВД «Вечерней Москве» заявили, что в ведомство не поступала информация об эвакуации людей из торгового центра.

До этого в Сети появилось видео очевидца эвакуации. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.

По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.