Сотрудница ГУМа подтвердила эвакуацию из торгового центра
В ГУМе на Красной площади столицы ведется эвакуация людей. Информацию об этом подтвердила сотрудница универмага изданию ФАН.
— Непонятно пока, то ли это учения, то ли звонок, — рассказала она.
В свою очередь в столичной пресс-службе МВД «Вечерней Москве» заявили, что в ведомство не поступала информация об эвакуации людей из торгового центра.
До этого в Сети появилось видео очевидца эвакуации. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.
17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.
По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.
Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.