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Песков назвал причину закрытия Красной площади

Евгений Белоусов

Политика
Песков назвал причину закрытия Красной площади
Фото: Администрация президента РФ

Красная площадь закрывается, так как нынешняя ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения очевидцев о перекрытии в Москве Красной площади.

— Наверняка здесь нужно адресовать вопрос органам внутренних дел, но, безусловно, ситуация обязывает к повышенному уровню бдительности и осторожности, — цитирует ответ Пескова ТАСС.

В тот же день стало известно, что в ГУМе на Красной площади столицы ведется эвакуация людей. Это подтвердила одна из сотрудниц универмага. В свою очередь в столичной пресс-службе МВД «Вечерней Москве» заявили, что в ведомство не поступала информация об эвакуации людей из торгового центра.

До этого в Сети появилось видео очевидца эвакуации. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

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