Дуров раскрыл причины перебоев в работе Telegram

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Мессенджер Telegram работает с перебоями из-за большой нагрузки на кластеры в Европе. Об этом заявил основатель компании Павел Дуров в четверг, 24 февраля.

— Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram, — сказал предприниматель.

Дуров отметил в Telegram-канале, что организация делает все возможное, чтобы устранить неполадки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Утром 24 февраля в работе Telegram произошел глобальный сбой. О том, стоит ли ожидать дальнейших проблем в работе мессенджеров и социальных сетей, «ВМ» рассказали эксперты в области информационной безопасности.

По мнению специалистов, текущие сбои связаны с перегрузкой Сети на фоне обострения ситуации в Донбассе. Сейчас в мессенджерах наблюдается «резкий всплеск сообщений», подчеркнул эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Сервисам стоит подготовиться к дальнейшему увеличению нагрузки, добавил он.